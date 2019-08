E&O pikt punten op in Limburg

E&O, dat intact is gebleven, kende een goede start tegen LIONS 2. "We kwamen 0-4 voor. Daarna kwamen zij wat terug. Uiteindelijk zochten we bij 9-11 de kleedkamer op", vertelt trainer/coach Freek Gielen.Na rust bleef E&O aan de goede kant van de score. "We hebben snel het gat weten te vergroten naar een goal of vijf. Zowel wij als LIONS 2 hanteerden een offensieve dekking, waardoor het een rommelige pot werd. We hebben onze kop niet gek laten maken.""Verdedigend hebben we een voldoende gescoord", klinkt het tevreden. Gielen tipt nieuweling Bjorn Brachten, overgekomen van de openingsopponent uit Sittard, als uitblinker bij de Emmenaren. "Hij was erop gebrand goed te keepen tegen zijn oude club. Dat is gelukt."Met eigen talenten binnen de lijnen hoopt E&O, dat vorig seizoen teleurstellend als zesde eindigde in de eredivisie, de favorieten uit te dagen. Gielen: "Vorig seizoen morsten we nog wel eens in dit soort, verre, uitwedstrijden. We hebben volwassen opgetreden."