Na drie jaar een nieuwe Prinsenpaar in Kainbongelstad

Het Prinsenpaar zal voor het carnavalsseizoen 2022-2023 regeren over Kaingbongelstad. Kainbongelstad is tijdens het carnavalsseizoen de naam voor Emmer-Compascuum. De optocht in Emmer-Compascuum zal op vrijdagavond plaatsvinden, vanaf 18.30 uur. Volgens carnavalsvereniging De Kainbongels is het de grootste verlichte carnavalsparade van het Noorden.