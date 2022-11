Erepenning voor Christelijke Muziekvereniging Oranje uit Assen

De Christelijke Muziekvereniging Oranje uit Assen heeft vanavond de Koninklijke Erepenning ontvangen uit handen van commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma. De vereniging krijgt de penning vanwege het 100-jarig bestaan en vanwege de bijzondere plaats die de vereniging inneemt in Assen en omstreken.

Een groep muzikanten verzamelden zich in 1922 na een oproep in de Asser Kerkbode. De dirigent selecteerde uit die groep twintig mensen die samen de muziekvereniging Oranje vormden. In het begin bestond het vooral uit vallen en opstaan, waarbij de vereniging tijdens de oorlog helemaal niet actief was, dienden zich in de jaren zestig de muzikale hoogtijdagen aan.

Eigen opleiding

In 1952 deed de vereniging, namens Drenthe, voor het eerst in haar bestaan mee aan het landelijke topconcours. In 1969 bereikte de vereniging het allerhoogste muzikale niveau: de Vaandelafdeling.

Volgens de provincie onderscheidt CMV Oranje zich door toegankelijk te zijn voor iedereen die muziek wil maken, zoals mensen met een mentale of lichamelijke beperking. Ook beschikt de vereniging over een eigen opleiding voor de jeugd. Ze hebben daarvoor zelfs docenten in dienst.

Verschillende optredens

CMV Oranje levert jaarlijks een bijdrage aan de Dodenherdenking op 4 mei in Assen en ze zijn te horen tijdens Koningsdag op het Koopmansplein in Assen. Daarnaast leveren ze een muzikale bijdrage aan kerkdiensten en organiseren ze zelf concerten, zoals het jaarlijkse voorjaarsconcert in Podium Zuidhaege in Assen.