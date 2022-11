De week van Drenthe: Veel geld in Emmen, geen geld uit Den Haag

De een is heel tevreden, de ander is enorm gefrustreerd. En het gaat allebei om geld. Dat is een hele korte en simpele samenvatting van het nieuws van deze week in Drenthe.

De een: "Ontluisterend en het frustreert dat hele gebieden in dit land minder meetellen dan andere gebieden." En de ander: "Ik ben heel tevreden over hoe we er nu bijstaan. Wat we in gang hebben gezet, daar plukken we nu de vruchten van."

De een is Nelleke Vedelaar, provinciebestuurder van Drenthe. Zij vindt het ontluisterend dat er van de 7,5 miljard euro die het kabinet gaat uitgeven aan wegen en spoor bijna niks naar Drenthe gaat. Dus geen geld om de spoorlijn Groningen-Assen-Randstad te versnellen, geen geld voor de Nedersaksenlijn en geen geld om de ergste problemen op het spoor tussen Meppel en Zwolle op te lossen.

De ander is Erik van Engelen, directeur van Wildlands in Emmen. Hij heeft wel een reden tot vreugde. Het dierenpark maakte deze week bekend dat het 1,3 miljoen euro winst heeft gemaakt vorig jaar. En ook de resultaten voor dit jaar zien er tot dusver goed uit, meent hij: "Wat ik daarover kan zeggen is dat we heel goed op begroting lopen, zowel de bezoekersaantallen als op de omzet."