A28 vannacht uren afgesloten tussen Ommen en Nieuwleusen

De snelweg A28 is vannacht urenlang afgesloten geweest tussen Ommen en Nieuwleusen in Overijssel. In een achtergelaten auto op de snelweg, lagen mogelijk explosieven. De bestuurder was na een achtervolging uit de auto gesprongen en gevlucht.

Dat meldt de NOS . Agenten zagen de Audi gisteravond laat rijden en vanwege het kenteken vermoedden ze dat de auto was gestolen. Toen ze de wagen wilden laten stoppen, ging de bestuurder er op hoge snelheid vandoor.De auto werd op de A28 bij buurtschap Lichtmis klemgereden, waarna de bestuurder een weiland in vluchtte. Omdat in de achtergelaten auto mogelijk explosieven lagen, sloot de politie de snelweg in beide richtingen af tussen de afritten Ommen en Nieuwleusen.De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de wagen onderzocht en spullen meegenomen. Er wordt nog onderzocht of het inderdaad explosieven zijn. De A28 werd vanmorgen vroeg weer vrijgegeven.Volgens getuigen stak de vluchtende bestuurder de snelweg over en werd deze bijna geraakt door een voertuig. De politie zette onder meer een helikopter in om de verdachte te zoeken, maar die is nog niet gevonden.