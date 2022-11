Dijkwachterstraining voor crisissituaties: 'Ze zijn de eerste ogen en oren bij gevaar'

Nederland staat internationaal goed bekend als het gaat om waterbeheersing. We zijn er een kei in. Maar is het vanzelfsprekend dat het goed gaat? André Schutte van waterschap Vechtstromen begeleidt de vrijwilligers vandaag: "We zijn hier veel met water opgegroeid en we zijn ons er daardoor ook van bewust wat er kan gebeuren. Die bewustwording moeten we houden."

Massa nodig

De groep van vandaag bestaat uit 68 mannen en twee vrouwen. Een stevige basis. "De grote aantallen moeten we hebben om onze dijkvakken goed te kunnen lopen", vertelt Schutte. "Je moet elkaar afwisselen. Als het echt slecht gaat, met slecht weer, dan moet je 24 uur per dag mensen beschikbaar hebben om al die dijken af te kunnen lopen en controles uit te voeren. Dus we hebben een grote groep nodig."

Al ziet Schutte wel liever een diverser gezelschap. "We zoeken zo breed mogelijk. Ook jeugd. We hopen dat het een gezonde mix wordt van mannen en vrouwen."

De meesten zijn vrijwillige dijkwachter geworden omdat ze de verhalen van 1998 kennen waarin grote delen van Drenthe onder water kwamen te staan na zware regenbuien. "Ik heb niet de overstromingen meegekregen, wel dat we bij de dijk liepen ter controle", vertelt Bertus Hurink. "We liepen altijd 's nachts. Dat was een hele ervaring. We wonen nu zelf ook aan de Vecht. Een stukje controle is wel heel belangrijk. Je wilt niet meemaken dat het huis onder water komt te staan. Daarom doe ik mee."

Klimaatverandering