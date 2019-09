Amateurs Emmen onderuit bij comeback in de hoofdklasse

Toen Emmen, in 1985, betaald voetbal ging spelen moesten de amateurs de draad weer oppakken in de 4e klasse. Na het kampioenschap van vorig seizoen is de club weer terug op het niveau, waar het ooit op acteerde. Maar net als de grote broer op de Meerdijk, heeft ook Oosting te kampen met zeven blessures, waaronder een aantal sterkhouders, zoals Eberhard, Blekkink, Ngendakumana en Nijkamp.De eerste grote kans was voor de gasten uit Den Haag. Het was aan doelman Lars van der Swaluw te danken dat Emmen na vier minuten niet tegen een achterstand keek. De keeper hield met een schitterende reflex HBS van scoren af. Emmen speelde onbevangen en zocht, gecontroleerd de aanval. Sander de Grote had Emmen na 21 minuten aan de leiding kunnen koppen, maar zijn inzet miste kracht.HBS was sterker en kreeg ook de beste kansen. Van der Swaluw was kansloos op een vrije trap van Niels van Pelt, maar zag de bal op de lat belanden. Treffers vielen er voor rust niet.Na ruim acht minuten in de tweede helft namen de gasten wel de leiding. Olivier Cremers dekte verkeerd, waarna Rensy Barradas, alleen voor Van der Swaluw, de bal rustig voorbij de doelman schoot.Het jonge elftal van Oosting had in de eerste helft veel krachten verspeeld en was, na de achterstand, aanvallend onmachtig. HBS controleerde de wedstrijd. Een kleine twintig minuten voor tijd kreeg HBS een vrije trap die door invaller Ricardo Samoender achter Van der Swaluw werd geschoten.Emmen bleef knokken voor een beter resultaat, maar de gasten gaven niets weg, In de slotfase bepaalde Boris van den Berg en Daley Sandel de eindstand op 0-4 waardoor de hernieuwde kennismaking met de hoofdklasse verloren ging.