Tieners zijn er niet vanaf te slaan: pumptrackbaan in Oosterboer is geopend

Marijn Koster en Wessel Zinger, allebei 11 jaar, staan met de step op de gloednieuwe pumptrack in het Ringpark in de Oosterboer in Meppel. "Zet jullie steps maar even opzij", zegt wethouder Klaas de Vries tegen ze.

Marijn smijt meteen zijn step aan de kant. "We willen dit niet zomaar aan jullie voorbij laten gaan. We hebben nog wat voor jullie." Hij heeft het al gespot. Er staan twee BMX-fietsen voor ze klaar. En twee helmen, want een helm is een verplicht op de baan. Met een glimlach van oor tot oor gaan ze op hun nieuwe fiets zitten. De helm gaat op.

De jongens mogen de pumptrackbaan officieel openen. Zo mogen het eerste rondje rijden. En daar is een hele goede reden voor. Deze baan, een kruising tussen een BMX-baan en een skatepark, komt voort uit hun idee. Er ligt een driehoekige kidsbaan van zo'n 45 meter lang. En een grote baan van ongeveer 165 meter lang met bochten tot 120 centimeter hoog.

Burgerinitiatief

Tien jaar jong waren ze, toen ze begonnen met het plan. Inmiddels zijn ze een jaartje ouder. Ze weten zoveel handtekeningen voor hun plan binnen te halen, dat hun idee in de gemeenteraad besproken wordt. En de gemeenteraad is ook meteen enthousiast. "Het gebeurt niet vaak dat er een burgerinitiatief is in Meppel", blikt De Vries terug. "En dan ook nog door twee jonge jongens."