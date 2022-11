Warmtefestival haalt bijna 3000 euro op voor inwoners die moeilijk rond kunnen komen

Terwijl het vannacht vroor en vanmiddag nog steeds behoorlijk koud is, is het in de kerk in Odoorn lekker warm. De kerk heeft de deuren opengezet voor een warmtefestival. Dat moet de inwoners van de gemeente Borger-Odoorn letterlijk en figuurlijk een beetje warmte geven.

In de kerk zijn verschillende optredens en kun je schilderijen kopen. 150 stuks om precies te zijn. Die hangen, liggen en staan verspreid door de kerk. Geschonken door de familieleden van de overleden eigenaar mevrouw Schepers-Dijks. De kerk in Odoorn verkoopt deze schilderijen om geld op te halen voor mensen die moeite hebben om de energierekening te betalen.

En de verkoop verliep goed. Zo werd er bijna 3000 euro opgehaald. En dat geld kunnen veel mensen goed gebruiken. "We kennen allemaal wel mensen die het financieel moeilijk hebben", vertelt Helene Westerik. Zij is een van de organisatoren van het warmtefestival. "Door de stijgende prijzen voor boodschappen, maar vooral door de hoge energieprijzen, is het voor veel mensen lastig om de energierekening te betalen."

De rekening betalen

Met hulp van welzijnsorganisatie Andes komt het geld bij inwoners van de gemeente Borger-Odoorn terecht die het nodig hebben. "Zij koppelen de mensen aan ons", vertelt vrijwilliger Willem Mulder. "Ze krijgen het geld in een envelop, maar we controleren niet waar ze het aan uitgeven. Als ze zeggen 'maar ik moet eigenlijk brood kopen', dan kopen ze er maar gewoon een brood van als ze dat nodig hebben."

De opbrengst van het festival is niet alleen voor minima. "We willen niemand uitsluiten en iedereen de helpende hand bieden. Een voorbeeld: mensen die in scheiding liggen. Die konden voorheen goed rondkomen, maar moeten nu beide naar een andere woning. En zij moeten beide een nieuw energiecontract afsluiten. Met twee inkomens was dat nog wel te doen, maar met eentje niet meer", aldus Westerik.