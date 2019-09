DOS'46 pakt Supercup na ruime winst op Antwerpen

Vooraf wist Zegwaard niet waar zijn ploeg stond. "We zijn pas kort in training en ik weet ook weinig van de tegenstander", liet de trainer optekenen. "We spelen in Antwerpen en het kan daar spoken."In de eerste helft namen de Belgen nog wel een 2-0 en 4-2 voorsprong, waarna de ploeg uit Nijeveen het heft in handen nam, om dit niet meer weg te geven. Halverwege had DOS een 15-6 voorsprong om dit in de tweede helft nog verder uit te bouwen. Uiteindelijk werd het verschil dertien punten.In de tweede helft maakte Leander Zwolle, na een half jaar blessureleed, zijn rentree. "We hebben ook wat spelers minuten kunnen laten maken, die we dit jaar nog hard nodig hebben."Zegwaard wil ook in de zaal presteren met zijn team. "Dit jaar hebben we ook in de zaal de doelstelling om kampioen te worden", gaf de coach zaterdagmiddag tijdens de teampresentatie al aan.