Paard en Erfgoed voor het eerst in Frederiksoord

De organisatie van het evenement moest noodgedwongen op zoek naar een nieuwe plek, omdat het niet meer lukte in Boschoord op het terrein van de instelling Hoeve Boschoord van Trajectum. Bovendien wilde de organisatie een plek die bereikbaar is met het openbaar vervoer.De nieuwe plek is gevonden op het terrein achter museum De Proefkolonie in Frederiksoord. "Het gaat hartstikke goed. Het was even zoeken, maar het gaat mooi", zo zegt Sebraine Meijerink van de organisatie. Ze loopt vandaag, gewapend met portofoon en in een herkenbaar rood t-shirt, over het terrein.Paard en Erfgoed is een evenement waarbij paarden, maar ook honden en schapen een hoofdrol spelen. "Het idee erachter is dat we verschillende onderdelen van de paardensport, de honden en alle ambachten laten zien in combinatie met een markt." Er worden demonstraties gegeven en het publiek kan meedoen.Er is overigens nog een doel volgens Meijerink. "Het evenement wordt georganiseerd door allerlei mensen met een rugzakje en psychisch ongemak en die weer arbeidsfit willen worden." Ze helpen vooral als vrijwilliger om van het evenement een succes te maken.Twee van die hulpkrachten zijn Ruben en Roger, beiden doofstom. Ze genieten allebei van alle werkzaamheden die ze moeten doen. "We helpen hier. Er is veel te doen. Dat is leuk om te doen. Als er nog meer werk is, dan vind ik dat alleen maar mooi", zo laat Ruben weten in gebarentaal.En daarmee snijdt het mes aan twee kanten. Of ze volgend jaar weer mee doen? "Jazeker kom ik weer!"