Agnes Mulder: 'Kennelijk is het onvoldoende doorgekomen'

Hoe kan het dat Drenthe aan het kortste eind trekt als het gaat om de verdeling van geld voor betere bereikbaarheid? ''Kennelijk is het onvoldoende doorgekomen, want het staat er niet in." Zo reageert CDA-Kamerlid Agnes Mulder uit Assen op de verdeling van rijksgeld voor betere bereikbaarheid, met onder meer verbetering van het spoor, in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Want er was 7,5 miljard te verdelen. Maar deze week werd bekend dat er bijna geen geld naar Drenthe gaat als het gaat om het verbeteren van de bereikbaarheid, waaronder ook verbetering van het spoor valt. Dus er is geen geld om de spoorlijn Groningen-Assen-Randstad te versnellen, geen geld voor de Nedersaksenlijn en geen geld om de ergste problemen op het spoor tussen Meppel en Zwolle op te lossen. Voor de Lelylijn wordt er wel geld beschikbaar gemaakt voor verder onderzoek.

Op de agenda

Hoe krijg je dit dan toch op de agenda? "Ik kijk dan naar wat ik kan doen als Kamerlid. En dat is mijn collega Harry van der Molen die woordvoerder is direct achter de broek zitten. Hij zegt dat dit heel duidelijk op de radar staat." Ook staan er over anderhalf week een tweetal debatten gepland. "Ik ga hiermee aan de slag, en ik ben al erg blij met een collega die daarmee aan de bak wil."

Maar er is meer nodig. "Dit is niet iets wat het CDA alleen kan, daar heb je andere partijen voor nodig." Hiermee doelt Mulder onder andere op VVD-Kamerlid Mark Strolenberg uit Hoogeveen. "Ik hoop wel dat hij hiervoor gaat staan, want we hebben hem hier wel erg voor nodig," aldus Mulder.

Eerste stap is gezet

Al ziet Mulder het geld voor de Lelylijn wel als positief. "Er zijn niet zoveel projecten die in het regeerakkoord terecht zijn gekomen, maar dit is er een van. En dat is drie miljard voor Noord-Nederland." Een eerste stap. "Het is natuurlijk wel zo dat als je het niet aankaart in Den Haag, dan gebeurt er natuurlijk nooit wat. Dus het is wel een duidelijke eerste stap."