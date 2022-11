Eerste lokale matige vorst gemeten in Eelde

In Eelde is zaterdagavond de eerste lokale matige vorst van het najaar gemeten. Rond 21.20 uur daalde de temperatuur naar -5,1 graden.

Wanneer de temperatuur lager is dan -5,0 °C en uitkomt tussen -5,1 en -10,0 °C spreekt men van matige vorst. Weerbureau Weeronline meldt dat de laatste keer dat het matig vroor op 3 april was. Gemiddeld komt de eerste lokale matige vorst rond 1 december voor.

Afgelopen nacht kwam op verschillende plaatsen in Drenthe de eerste sneeuw van het najaar uit de lucht. Deze eerste winterse neerslag van dit seizoen werd door verschillende inwoners van de provincie vastgelegd. Vooral in de omgeving van Emmen was het raak.