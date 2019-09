Slechte start Drentse zondaghoofdklassers

Amateurs Emmen onderuit bij comeback in de hoofdklasse

Ook gisteren werd er geen duel gewonnen door een Drentse hoofdklasser. ACV kwam op eigen veld niet verder dan een gelijkspel tegen Buitenpost en HZVV verloor van Staphorst.De amateurs van Emmen maakten, na 34 jaar, weer hun opwachting in de hoofdklasse. De ploeg van trainer Hendrik Oosting ging op eigen veld met 0-4 onderuit. Overigens miste trainer Hendrik Oosting wel zeven spelers, waaronder een aantal sterkhouders, zoals Eberhard, Blekkink, Nijkamp en Ngedakumana.Hoogeveen was op bezoek bij Alphense Boys één helft gelijkwaardig aan de thuisclub en kreeg in de eerste 45 minuten via Jearl Margaritha één grote kans. In de laatste 20 minuten van de wedstrijd trok Alphense Boys het duel naar zich toe. Kees Tol, oud prof van FC Volendam en Cambuur, werd de grote man. Hij scoorde alle goals: 3-0.In Meppel was één moment van onachtzaamheid, vlak na de pauze doorslaggevend: 0-1. Tom Broekhuizen schoot vanaf zestien meter beheerst binnen: 0-1. De thuisclub creëerde nauwelijks kansen. Fokke was met een kopbal nog wel een keer dichtbij, maar op de eindstand viel uiteindelijk weinig af te dingen.Jim Veltmaat zette MSC voor rust op voorsprong maar de ploeg van trainer Berry Zandink, die een dramatische oefencampagne kende met onder andere een 9-0 en 10-1 nederlaag tegen ACV en Hoogeveen, zakte na rust door de heoven. Zowel aanvallend als verdedigend, want de Meppelers kregen kansen genoeg. SDO bleek in ieder geval in de afronding een stuk scherper.