Een automobiliste is gisteravond gewond geraakt toen haar auto van de weg raakte en tegen een boom tot stilstand kwam. Het gebeurde op de N371 tussen Meppel en Havelte, ter hoogte van Nijentap.

Waardoor de auto van de weg raakte is niet duidelijk. De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht.