Weet jij hoe je jouw hond moet reanimeren?

Lidie Hatzmann van de Hondenspeeltuin Midden-Drenthe geeft de cursus aan hondenbezitters. Belangrijk onderdeel is de mond-op-snuit-beademing. Cursisten leren ook wat je moet doen als je hond gestoken wordt door een insect en hoe je moet omgaan met de nasleep van een gevecht tussen twee viervoeters.Warna Visscher is één van de cursisten, en ze is blij met de cursus. "Je kan het overal tegenkomen en ik wil het niet op mijn geweten hebben dat ik dan niet weet wat ik moet doen." Ze raadt iedereen de cursus aan.Deelneemster Shirley Knapen: "Ik heb twee Duitse herders, en ik kom op plekken waar veel honden komen. Het is belangrijk dat je niet in paniek raakt als er iets met jouw of andermans hond gebeurt." Ze vindt de EHBO voor honden erg belangrijk. "Als jouw kind iets gebeurt dan wil je het ook goed doen, maar een hond is net zo belangrijk."Klaas de Vries heeft zelf een Engelse bulldog. "We doen heel vaak wandelingen met een stuk of twintig van deze bulldogs en als er dan wat gebeurt, dan weet je wat je moet doen."Om de lessen zo echt mogelijk te laten lijken, heeft Hatzmann een EHBO-oefenpop gekocht uit Amerika. In de vorm van een hond uiteraard. "Voer je mond-op-snuitbeademing uit op de pop, dan zie je ook echt de borst omhoog komen. Bij de achterpoot kun je zelfs de hartklopping voelen", vertelt Hatzmann.