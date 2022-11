Blind zijn en toch van het theater genieten? Dat kon gisteravond in Emmen

Gele broeken, roze blousejes en jurkjes voor cheerleaders met daarop het logo van de highschool. Allemaal te zien op het podium van het Atlas Theater in Emmen tijdens de voorstelling The Prom. Maar niet voor Maarten Baan Hofman uit Emmen. Hij zit in de zaal, maar is nagenoeg blind. Hij kan alles horen en dat wat 'ie niet ziet hoort hij via een tolk.

Dat is Angelique van Lieshout van stichting Komt het Zien. In het hele land schuiven zij en haar collega's aan bij voorstellingen om te tolken voor blinden en slechtzienden. "Dat heeft echt een enorme meerwaarde. Het is heel veel wat je niet ziet. En je weet ook niet wat je mist", legt Baan Hofman voorafgaand aan de voorstelling uit.

Van te voren is er voor hem een meet and feel geregeld. Hij krijgt uitleg over het decor en de kostuums en hij mag ook voelen aan de kostuums. "Ik hoop dat ik me dat dan straks allemaal herinner tijdens de voorstelling." Van Lieshout vertelt ondertussen welk kledingstuk hij in zijn handen heeft en bij welk personage het hoort.

Stemmen luisteren in de zaal

Daarna gaat Baan Hofman samen met zijn vrouw en blindengeleidehond de zaal in. De acteurs stellen zich aan hem voor en spreken alvast hun eerste tekst van de voorstelling uit. Hierdoor kunnen de blinden en slechtzienden tijdens de voorstelling de stemmen makkelijker herkennen.

Vlak voor de gordijnen opengaan vertrekt de tolk naar een aparte ruimte waar zij een microfoon heeft staan. Terwijl ze naar de voorstelling kijkt, beschrijft ze wat er op het toneel gebeurt. Via oortjes of een koptelefoon kunnen blinden en slechtzienden meeluisteren met haar.

"Ik probeer te blenden", legt van Lieshout uit. Zij kan natuurlijk niet dwars door de acteurs heen praten. "In de pauze van de muziek, bij het adem halen, probeer ik snel dingen te vertellen. Iemand die van links opkomt, een rok die mooi fladdert of een pirouette die gemaakt wordt."

Maarten Baan Hofman zit ondertussen in de zaal te genieten van de voorstelling. Al is het voor hem ook hard werken. "Je moet en naar de voorstelling en naar de tolk luisteren. Aan het eindvan het stuk heb ik het zweet langs mijn rug lopen. Het is topsport, zeker als je dit voor het eerst doet."

Genieten