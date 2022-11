Verruiming van sluis bij Kornwerderzand is stap dichterbij

Daarvoor moet wel eerst de vaarweg tussen het IJsselmeer en Meppel verdiept worden. Dat levert 2,5 jaar vertraging op vanwege een tekort aan stikstofdeskundigen. Zij moeten stikstofberekeningen maken voor de gevolgen van het uitdiepen van de vaart.

3.000 nieuwe arbeidsplaatsen

"Veel ondernemers zullen straks profijt hebben van de verbreding en verdieping van de sluis in Kornwerderzand", zegt Laurens de Lange namens VNO-NCW Noord en VNO-NCW Midden. De verwachting is dat de verruiming van de sluis 3.000 nieuwe arbeidsplaatsen oplevert in Noord- en Oost-Nederland.

Bij de haven van Meppel wordt ook uitgekeken naar de verruiming van de sluis. "Ondernemers vragen me allemaal wanneer die sluis er nu eindelijk komt en hoe ze hun bijdrage kunnen afrekenen", vertelt Jeroen van den Ende, directeur van Port of Zwolle, waar de havens van Zwolle, Kampen en Meppel onder vallen. "In onze havens zijn veel ondernemers die graag met schepen naar de landen rondom de Noordzee of verder willen varen. Of rechtstreeks uit die landen goederen willen ontvangen", vervolgt Van den Ende.