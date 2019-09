Oud-wethouder van Assen aan slag bij WMD

Leemrijse meldt zijn nieuwe functie op zijn Facebook-pagina. "Toevallig deze week een item op RTV Drenthe gezien over investeringen van 180 miljoen euro om het drinkwater goed en schoon te houden. Boeiende thema's en uitdagingen, waaraan ik ga werken", schrijft hij.Roald Leemrijse stapte medio juni ineens op als wethouder van Assen. Hij was nog maar ruim een jaar aan de slag als bestuurder in de provinciehoofdstad, maar er was onenigheid tussen hem en de fractie over zijn manier van opereren. Er was onvoldoende vertrouwen in hem, waarop Leemrijse besloot te vertrekkenHij is in juli opgevolgd door Mirjam Pauwels, die de overstap maakte als wethouder vanuit De Wolden naar Assen.Voordat Leemrijse wethouder werd, werkte hij bijna zes jaar als teamleider bij de gemeente Groningen, en daarvoor bij de provincie Drenthe.