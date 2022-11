Emmen na Groningen 'gezondste' stad van Nederland

Hoewel Groningen er met de eerste prijs vandoor gaat, staat Emmen op plek twee. Het zijn de gezondste steden van Nederland.

Advies- en ingenieursorganisatie Arcadis heeft een inventarisatie gemaakt van de gezondheid van 25 Nederlandse steden. Daar kwamen Groningen, Emmen en Apeldoorn als top drie uit de bus.

Vijf factoren

Vijf verschillende factoren werden vergeleken door de onderzoekers: of er in de stad een gezond gebouwde omgeving is; of een stad fiets- en voetgangersvriendelijk is en een goed ov-netwerk heeft; of de stad gezonde buitenruimte heeft; hoe het staat met de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en hittestress en of er genoeg plek is voor sociale interactie.

Amsterdam, Zaanstad en Rotterdam belandden onderaan de lijst. Toch zijn alle steden gezonder geworden in de afgelopen twee jaar, maar sommige gingen minder hard vooruit dan anderen. Zo staan Utrecht en Den Haag ook laag op de lijst, op respectievelijk plek veertien en zestien.

Waar Emmen het goed doet

Emmen scoort zelfs het hoogst op goede luchtkwaliteit, weinig geluidsoverlast en weinig hittestress. De luchtkwaliteit is beoordeeld op basis van de hoeveelheid fijnstof en stikstof in de lucht. Qua factoren in de fysieke leefomgeving breng fijnstof en passief roken de meeste ziektelast met zich mee volgens de World Health Organisation (WHO). Direct daarna volgt geluid van wegverkeer. De algehele luchtkwaliteit voor zowel stikstof als fijnstof is overigens verbeterd, vermoedelijk komt dit door afname van verkeer en industrie tijdens de coronacrisis.

Ook wat betreft 'gezonde buitenruimte' trekt Emmen aan het langste eind. Hierbij wordt gefocust op het groen in de stad, of kinderen buiten kunnen spelen, er rustige plekken zijn en of er groen is om naar te kijken. Emmen doet het vooral goed op het onderdeel 'groen om in te spelen'.

Ook ruimte voor verbetering

Wat betreft de factor 'gezonde gebouwde omgeving' scoort Emmen niet zo goed. De stad pakte op dit onderdeel plek zeventien op de lijst. De criteria voor dit onderdeel zijn: een stad die ruim is opgezet; schoon is; voorzieningen heeft die voor iedereen bereikbaar zijn en zorgvoorzieningen die toegankelijk zijn voor alle inwoners. Met name de zorg is relatief slecht toegankelijk in Emmen. Toch heeft de aanpak van zwerfvuil in Emmen ervoor gezorgd dat bewoners meer tevreden zijn over schone buitenruimtes.

Qua 'gezonde mobiliteit' staat Emmen op de negentiende plaats. Voor dit onderdeel wordt gekeken naar hoe makkelijk men zich op de fiets en te voet kan verplaatsen in de stad, hoe het openbaar vervoer is en hoe veilig de fietsroutes zijn.

