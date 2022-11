Sam Pormes lijsttrekker voor GroenLinks Drenthe

Statenlid Sam Pormes is in maart volgend jaar de lijsttrekker van GroenLinks voor de Provinciale Statenverkiezingen. Hans Kuipers is de kandidaat-gedeputeerde. Dat hebben leden van de partij afgelopen weekend besloten.

De 66-jarige Pormes is vanaf de oprichting van de partij al lid van GroenLinks, maakte deel uit van het landelijk partijbestuur en zat in de Eerste Kamer. Daarnaast was hij gemeenteraadslid in Assen en sinds 2019 bijzonder commissielid in de Staten. Vanaf dit voorjaar is Pormes Statenlid.