Landgoed Overcingel na 242 jaar uit de familie

De nazaten van de laatste bewoner dragen landgoed Overcingel in Assen over aan het Drents Landschap. In februari overleed Henk van Lier Lels. Zijn familie denkt dat het landgoed zo het beste bewaard blijft.

Het landgoed is al in de familie sinds de bouw in 1777 - 1778. Oorspronkelijk was het 15 hectare groot, inmiddels zijn daar nog zo'n vier van over. Het Drents Landschap noemt het: "Een van Assen’s meest aansprekende particuliere landgoederen."Henk van Lier Lels vocht hard voor het behoud van zijn landgoed, waar negen rijksmonumenten op staan. Het landgoed viel onder de Natuurschoonwet, later werd het een zogenaamd 'beschermd natuurmonument', wat overging in een 'Bijzonder provinciaal natuurgebied'.In het voorjaar werd de tuin altijd opengesteld als hij vol stond met krokussen. Bij het Drents Landschap blijft dat zo. Voor het woonhuis wordt nog een passende bestemming gezocht. Het is de ambitie van de stichting dat zowel het huis als de tuin en het bos op termijn openbaar toegankelijk worden.