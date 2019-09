Stelling: Koning Willem-Alexander moet zijn baard afscheren

Bij de uitvaart van prinses Christina had Willem-Alexander al een baardje. De verwachting was toen dat het om een vakantiebaardje ging, maar zaterdag verscheen hij met een nog vollere baard in de openbaarheid.De rossige gezichtsbeharing is een veelbesproken onderwerp op internet. Vrijwel iedereen heeft wel een mening over de nieuwe look van de koning. Van 'supertrendy' en 'het ultieme gevoel van vrijheid', tot 'wat is het ordinair' en 'het maakt oud'.Wat is jouw mening? Moet Willem-Alexander, als staatshoofd toch het visitekaartje van Nederland, zijn baard laten staan of toch maar weer afscheren?