Jeugdzorg staakt massaal: "Er gaan instellingen omvallen"

De jeugdzorgwerkers willen dat de minister Hugo de Jonge met meer geld over de brug komt om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren in de jeugdzorg.Onder de jeugdzorg vallen de jeugdhulp, de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Naar schatting één op de tien jongeren komt met de jeugdzorg in aanraking. Dat aantal stijgt langzaam door de toename van één-ouder gezinnen en het aantal vechtscheidingen.Sinds de decentralisatie enkele jaren geleden, waarbij de jeugdzorg van het Rijk naar gemeenten is overgeheveld, komt vrijwel elke gemeente miljoenen tekort op de jeugdzorg. Hilda Bruggink van Jeugdbescherming Noord was daarom eerder al in Den Haag voor een manifestatie om bij de minister aandacht voor de situatie te vragen."Toen kwamen we geen stap verder. Nou zegt de minister dat er een onderzoek moet komen, weer een onderzoek, het is allang bekend. Dat snap ik niet", zegt Bruggink.Stefan Griep is gezinsvoogd bij Jeugdbescherming Noord. Hij zegt dat het echt niet verder kan op deze manier. "Vandaag is een goed moment om te staken. Als we nu de regering niet weten te overtuigen dat er geld bij moet, dan betekent dat een ramp voor de jeugdzorg. Instellingen vallen dan om en de wachtlijsten zullen nog langer worden", aldus Griep.Volgens de gezinsvoogd zal uiteindelijk de problematiek bij de gezinnen juist alleen maar verder toenemen, als de regering niet met oplossingen komt. "Het kan echt niet verder zo."Ook Bruggink heeft harde woorden voor minister De Jonge. "Ik hoop dat de minister wakker wordt, want de consequenties zijn enorm. Neemt hij dan die verantwoordelijkheid? Er moeten misschien eerst kinderen omvallen of omkomen. Mogelijk dat er dan wat gebeurt, maar ik wil daar niet verantwoordelijk voor zijn."Sinds 11.30 uur houden duizenden stakers met vakbonden FNV en CNV een actiebijeenkomst in de binnenstad van Den Haag.