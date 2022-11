Belangrijke rol voor nieuw bedrijventerrein in toekomstplannen vliegveld Eelde

Buiten de hekken van het vliegveld ligt al een businesspark, maar deze zit vol. De bedoeling is dat Businesspark Bravo gevuld wordt met bedrijven die 'iets met vliegen hebben'. "Denk hangars of een vrachtloods", zegt Baarda. "We krijgen best veel aanvragen, omdat er in de gemeente Tynaarlo vraag is naar bedrijfsruimte. Maar in het bestemmingsplan zullen wij sturen op 'luchtvaart gebonden bedrijvigheid'. Het is niet de bedoeling dat een paardenbox of een kozijnenfabriek komt te staan."