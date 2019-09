Boerin Agnes: Bang dat mijn brievenrecord verbroken wordt

Met een kijkcijfer van 2,6 miljoen schoot Boer zoekt Vrouw gisteravond uit de startblokken. Als enige vrouwelijke deelnemer van komend seizoen kan Annemiek volgens boerin Agnes wel op veel aandacht rekenen."De eerste week sta je meteen op scherp. Een dag na de oproep reed bij mij al een roddeljournalist rondjes in de buurt. Tijdens de opnameweken wordt de aandacht minder, maar zodra het in januari wordt uitgezonden ben je het gespreksonderwerp van de dag", vertelt Agnes.Bij die miljoenen kijkers hoort ook dat je in één klap een bekende Nederlander wordt en mensen je op straat herkennen. Als vrouw is dat volgens Agnes anders dan bij de mannelijke boeren. "Ik was na de uitzending eens op de Zuidlaardermarkt en de mannen kwamen daar direct op me af. Af en toe kreeg ik wel een pets op mijn billen. Dat doen vrouwelijke fans anders, denk ik."Doordat alles wat de kandidaten doen onder een vergrootglas terecht komt, is het volgens de boerin uit Gasselternijveen belangrijk om je niet te veel van de reacties van andere mensen aan te trekken."Yvon (Jaspers red.) zei aan het begin tegen mij dat, als er miljoenen mensen kijken, er altijd wel eentje vervelend reageert en dat juist die de hele dag in je hoofd blijft hangen. Je moet dan vasthouden aan het positieve, dat die andere 4.999.999 mensen wél positief zijn. Mocht Annemiek advies willen, dan mag ze mij altijd bellen", zegt Agnes.Behalve al die aandacht, is een lastige bijkomstigheid het geheim dat je als deelnemer met je mee moet dragen. Je mag natuurlijk geen details prijsgeven over de afloop, terwijl het seizoen nog bezig is. Agnes had daar naar eigen zeggen weinig moeite mee. "Ik zag het als een sport. Heel Nederland wil iets weten dat jij wel al weet. Dat vond ik eigenlijk heel erg leuk."Ondanks dat er sinds 2007 veel meer boerinnen mee hebben gedaan aan Boer zoekt Vrouw, heeft Agnes nog steeds het record van het aantal brieven die aan een vrouw zijn verzonden. "Maar ik ben er wel bang voor dat mijn record van 883 brieven verbroken gaat worden dit jaar", lacht ze.