Nieuwe directeur wil jongeren bereiken met Huus van de Taol

Snoeijing was tot voor kort werkzaam als marketingmanager bij de Martini Hotel Group in Groningen. "Uiteindelijk is deze functie niet zo heel veel anders. Natuurlijk is het nu een stuk minder commercieel, maar ook daar was ik het uithangbord van de organisatie. Dat ben ik nu weer, maar dan in een andere branche", vertelt Snoeijing. "Mijn achtergrond in het bedrijfsleven heeft mij ook geholpen, want daar waren ze wel naar op zoek."De nieuwe directeur van het Huus van de Taol troefde 27 andere sollicitanten af. Snoeijing werd in Witteveen geboren en kreeg de Drentse taal met de paplepel ingegoten. "Het is voor mij mijn moedertaal. Ik heb een groot hart voor het Drents en wil graag dat het blijft bestaan. Het Huus van de Taol voelt dan ook als een warm bad."Snoeijing wil niet direct haar stempel op de organisatie drukken. "Ik moet eerst maar eens zorgen dat ik iedereen goed leer kennen. En dat ik goed weet waar we ons mee bezighouden. Maar het gaat straks vast wel een beetje anders, iedere directeur doet het op zijn eigen manier. Het Huus van de Taol mag zich wat mij betreft wel wat meer op een jongere doelgroep richten. Al heb ik nog geen groot plan klaarliggen."Wat is eigenlijk het favoriete Drentse woord van de nieuwe Huus van de Taol-directeur? "Ik vind 'gloepens' heel mooi. Dat betekent enorm of hartstikke. Maar er zijn een heleboel mooie Drentse woorden hoor."