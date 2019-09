KNVB gaat discriminatie in amateurvoetbal beter registreren

De KNVB gaat discriminatie en racisme in het amateurvoetbal voortaan apart registreren. In het verleden werd discriminatie geregistreerd onder 'grensoverschrijdend gedrag', maar tegenwoordig wordt het apart genoteerd.

Zo hoopt de voetbalbond beter te kunnen optreden tegen clubs waar vaker problemen zijn. Dat meldt de bond aan het NRC Volgens verscheidene voetbalclubs in Drenthe is er van discriminatie in hun club weinig tot geen sprake. Marco ter Harmsel, voorzitter van voetbalclub LTC uit Assen, geeft aan dat er geen meldingen zijn van discriminatie binnen de vereniging. "We hebben een diverse samenstelling, misschien dat dat een voordeel is", zegt Ter Harmsel.Bij voetbalclub Drenthina uit Emmen heerst er, volgens voorzitter Willem Jan Alders, ook geen discriminatie binnen de club. Alders geeft aan dat er voor hem geen enkele reden is om iemand uit te sluiten. Uit voorzorg heeft de club wel een vertrouwenspersoon ingesteld. Mochten er toch meldingen binnenkomen, dan kan men bij die persoon terecht.Voorzitter van voetbalclub DVC uit Nieuw-Dordrecht, Peter Gordt, heeft het gevoel dat het met discriminatie in het zuidoosten van Drenthe meevalt. Wel zegt hij een keer een 'akkefietje' met de jeugdspelers te hebben gehad. Volgens Gordt zullen spelers geschorst worden als er sprake is van discriminatie en in ernstige gevallen kunnen ze geroyeerd worden. Hij tolereert discriminatie absoluut niet en 'is er als de kippen bij', mocht hiervan sprake zijn.Het apart registreren wordt in de Drentse voetbalwereld goed ontvangen, blijkt uit een rondgang langs meerdere clubs. Het lijkt de verenigingen een prima plan om discriminatie meer te bestrijden. Ter Harmsel: "Je kunt alleen maar vóór maatregelen zijn die discriminatie tegengaan."