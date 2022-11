GGD weer de mist in met HPV-prik, kinderen moeten in kou wachten

Lange wachtrijen vanochtend bij Multifunctioneel Centrum De Magneet in Hoogeveen. Tientallen kinderen stonden drie kwartier buiten in de kou te wachten voor een HPV-intenting.

Het is niet de eerste keer dat dit misgaat bij de GGD. Het probleem van het nieuwe systeem blijkt voort te sluimeren. Een maand geleden stond er een lange rij mensen in de wacht in een winkelstraat in de wijk Kloosterveen in Assen voor het halen van dezelfde vaccinatie. Een dag eerder ging het in Gieten ook mis. Toen was het vaccin op. 'Foutje', volgens de GGD.

En ook vanochtend in Hoogeveen ging het dus mis. Het gaat om dezelfde fout als eerder in Gieten en Assen. Het systeem, waarin de afspraken worden gemaakt, heeft alleen geen maximum. Daardoor ontstonden er dubbele boekingen met lange wachtrijen tot gevolg.

"We zijn meteen gaan kijken waar de overboekingen zaten en hebben daar een belteam op gezet. Alleen omdat mensen geen telefoonnummer hoefden door te geven bij de afspraak, was het lastig om de telefoonnummers boven water te krijgen en de mensen te bereiken. Uiteindelijk hebben we de helft van de overboekingen aan de telefoon gehad, maar we hebben de wachtrijen niet kunnen voorkomen", vertelt een woordvoerder.

'Resultaat onvoldoende'

De GGD steekt de hand dan ook in eigen boezem: "We hebben zo snel en efficiënt mogelijk proberen in te grijpen, maar het resultaat was simpelweg onvoldoende. Ondanks het feit dat we voor extra prikkers en extra prikruimte hebben gezorgd, stonden mensen alsnog in de kou. We hebben nog wel warme chocolademelk uitgedeeld vanochtend om het wachten iets draaglijker te maken."