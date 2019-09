Drukte bij voedselbank voor dieren

Het aantal dierenvoedselbanken in Nederland is de laatste twee jaar met meer dan de helft gestegen. Waren er in 2017 nog maar 15 dierenvoedselbanken, zijn dat er nu 33.

Lilianne van Doorne uit 't Haantje is voorzitter van Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn. Zij geeft aan dat de stijging komt door meer bekendheid. Steeds meer mensen horen van de dierenvoedselbank; door mond-tot-mond reclame, via internet en door de gewone voedselbank. Wanneer mensen hier heen gaan, horen ze vaak van het bestaan van de dierenvoedselbank.De stijging van het aantal dierenvoedselbanken is volgens Van Doorne zowel negatief als positief te noemen. Negatief omdat dit betekent dat de eigenaar van de dieren in de minima zitten. Positief aangezien er nu ook aandacht voor de dieren is en niet meer alleen voor de mensen.Niet iedereen komt in aanmerking voor de dierenvoedselbank. Men moet kunnen aantonen dat hij of zij tot de minima behoort. Het is ook verboden om nieuwe huisdieren te nemen. ''We helpen je om het dier te kunnen houden, maar niet om nieuwe dieren te nemen'', aldus Van Doorne.