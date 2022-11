Eerste Visparel van Drenthe: Visplek met praatje als fraaie bijvangst

Daarom wordt bij diverse dorpen en plekken in de regio geprobeerd een Visparel te realiseren. "Dit is een visstekje waar je samen met je kind kunt genieten van een mooi stukje waternatuur in de wijk. Een gezellige plek waar je een praatje kunt maken en in contact komt met buurtgenoten."

'Samen vissen'

Volgens Mensinga is de Visparel een uitkomst voor mensen die toe zijn aan wat sociale interactie: "Je ziet het gewoon als mensen aan het vissen zijn op zo'n plek: die komt even langs, die komt even langs, er wordt een praatje gemaakt. En als je wat ouder bent en je bent eenzaam, dan loop je naar die vijver toe en je hebt gelijk aanspraak."

Zo worden er ook sociale activiteiten georganiseerd bij de vijver, zoals 'Samen vissen'. Dat is een project waarbij vrijwilligers van een hengelsportvereniging een middagje gaan vissen met mensen uit een verzorgingstehuis. "En wat het leuke is", vertelt Meninga enthousiast, "die mensen in het verzorgingstehuis, die hebben soms tig jaar niet gevist. En die zeggen gelijk: wanneer gaan we weer? Kijk, dan heb je het goed gedaan."

Mensinga onderstreept dat de komst van de visparel vooral te danken is aan de vrijwilligers achter het project.

Kritische noot

Hobbyvisser Jan Vos komt regelmatig bij de vijver aan het Zwet. Hij vindt de komst van de Visparel 'prima': "Het is voor iedereen toegankelijk." Toch plaatst hij ook een kritische noot: "Ik vind dat het niet teveel moet worden. Er moeten niet teveel mensen zijn, want dan is er geen plek meer. Zoveel plek is er nou ook weer niet."