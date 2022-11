Ook in Zuidlaren wordt druk op de GGZ gevoeld: 'Personeel is op'

De druk op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt steeds groter en dat is ook in Zuidlaren merkbaar. Arien Storm, voorzitter van de Raad van Bestuur van Lentis, ziet hoe personeel en organisatie steeds meer moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. En dat het juist voor de 'lastige afdelingen' met de meest complexe zorg het moeilijkst is om aan personeel te komen, baart haar nog wel het meeste zorgen.

"Werkdruk, bureaucratie, minder budget en agressie op de werkvloer", somt Storm op, als ze redenen moet noemen waarom het lastig is om aan personeel te komen voor de complexe GGZ. "Nu gaat het weer ietsje beter, maar het afgelopen jaar hebben we de eindjes aan elkaar moeten knopen met psychologen, psychiaters, ZZP'ers en verpleegkundig specialisten. Je krijgt het elke keer voor elkaar, maar met heel veel zorg en aandacht."

Op het Dennenoord-terrein in Zuidlaren zit een 'chronische doelgroep', zoals Storm die noemt. "Dat gaat om mensen die hier langdurig zitten en last hebben van ernstig psychische problemen. Nog meer dan op afdelingen voor 'eenvoudige zorg' wordt de druk in de zorg steeds groter."

Personeel behouden

Wat zeker niet helpt is dat de regelgeving omtrent gedwongen opnames sinds het begin van dit jaar flink is uitgebreid. "Bij een gedwongen opname (wanneer iemand bijvoorbeeld een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving is, red.) hebben personeelsleden zo 1 of 2 uur meer werk. Allemaal administratief", schetst Storm.

Ook een nieuw financieringsmodel in de GGZ brengt problemen met zich mee. "Voor de grotere GGZ-instellingen betekent het dat we zo'n 6 procent aan inkomsten mislopen. In de zorg is dat heel veel", zegt Storm. "Het personeel wordt gevraagd om met minder geld hetzelfde werk te leveren. Dat maakt dat er nog meer druk komt op de groep mensen waar de druk toch al hoog is."

Een gevolg is verloop onder het personeel. "Maar juist in de complexe zorg is het belangrijk dat je voor langere tijd dezelfde mensen hebt. Sommige cliënten blijven hier de rest van hun leven. Dan is het goed dat je werknemers hebt die wat weten van de geschiedenis van de cliënt. Dat komt de zorg ten goede."

Instroom verminderen

Storm maakt zich zorgen over de huidige situatie binnen het personeel. "Ik merk aan de mensen dat ze op zijn. We zijn voortdurend met noodoplossingen bezig. Dat breekt je op."

Volgens de topvrouw uit Kiel-Windeweer is er behoefte aan structurele oplossingen, die niet allemaal binnen de GGZ liggen. "Ik denk dat je bijvoorbeeld landelijk er meer naartoe moet dat je lichtere problemen ook buiten de GGZ probeert op te lossen. Als iemand bijvoorbeeld geldproblemen heeft en daar geestelijk onder lijdt, is het misschien beter hem of haar eerst met schuldhulpverlening in contact te brengen."

De instroom voor de GGZ zou daarmee kunnen worden verlaagd, denkt Storm. "Maar ook aan de tarieven moet je wat doen. De complexere zorg heeft meer geld nodig. De samenwerking tussen zorginstellingen kan daarnaast een stuk beter. We hebben allemaal dezelfde problemen, maar kijken nog te veel alleen naar de eigen organisatie. Samen zou je de personeelsdruk wat kunnen verdelen en elkaar ondersteunen."

