Nog steeds geen einde aan soap rondom Asser stationshond Mannes

Grabbelen in de ton

De rechter drong een aantal keer tijdens het proces aan op een schikking. Na alle pleidooien van de partijen, volgde er een half uurtje op de gang. Daar konden de partijen het nog niet eens worden. De gemeente Assen gaf aan water bij de wijn te willen doen bij de 90.000 euro herstelkosten. Dat zou dan betekenen dat de andere vier partijen 70.000 euro voor hun rekening moeten nemen.

Bij de eerste poging miste er nog 30.000 euro. Bij een tweede poging met behulp van de rechter kwam het uiteindelijk tot een eind bedrag van 52.500 euro. Nog steeds geld tekort dus. De rechter geeft de partijen twee weken de tijd om tot een besluit te komen. "Anders krijgt u hel en verdoemenis zes weken daarna", gaf de rechter aan. Daarmee doelt hij op een vonnis dat voor sommige partijen negatief kan uitpakken.

Vol ongeloof

De rechter zat vol ongeloof te luisteren naar alle partijen. Daarna was hij vrij stellig en gaf hij tussen neus en lippen aan wat de verdeling zou moeten zijn. Het kwam erop neer dat de gemeente Assen als eiser het sterkst in haar schoenen staat. Kunstenaar Nio zou sowieso een bedrag moeten betalen aan de gemeente. Over de andere rollen was hij minder concreet, maar gaf hij wel een duidelijke verdeling aan in de bedragen voor de diverse partijen.

Ook na schikkingspoging nummer twee, vond de rechter dat de partijen niet allemaal 'slim' bezig waren. "Voor sommigen kan de schikking positiever uitpakken, dan wanneer ze wachten op een vonnis." Toch besloten alle partijen nu nog niet te schikken, maar er binnenkort verder over te praten.

Verwijten

Tijdens de rechtszaak was het een wirwar van verwijten naar elkaar. Daarbij ging het vooral over technische aspecten van Mannes, zoals loslatende lagen, kitranden en kalkstrepen. Ook kwamen er verschillende onderzoeken en rapporten voorbij en was het onderhoud van Mannes, dat volgens sommige partijen niet gepleegd is, ook langs als verwijt.

Over de communicatie tussen de verschillende partijen in de zaak werd eveneens gesproken. Mails die missen in het dossier, mails die wel of niet gelezen zijn. Kunstenaar Q.S. Serafijn vond bijvoorbeeld dat hij werd buiten gesloten door de gemeente. "Er is vaak gebeld, met een terugbelverzoek. Maar ik ben nooit teruggebeld", zei zijn advocaat tijdens het pleidooi.

