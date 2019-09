OM wil tbs van moordenaar 'wandelvrouwtje' Emmen verlengen

Het Openbaar Ministerie wil dat de tbs voor de 45-jarige man met twee jaar wordt verlengd.Het 79-jarige slachtoffer werd in februari 2003 op brute wijze verkracht en gedood. Ze kreeg de bijnaam 'het wandelvrouwtje', omdat ze dagelijks een wandelronde maakte.De vrouw werd enkele dagen na haar dood gevonden in het bos bij de wijk Emmerschans. Haar lichaam was bedekt met zand en bladeren. Achter haar was een kuil gegraven. Enkele maanden later werd W. opgepakt na een grootscheeps DNA-onderzoek.W. werd door de rechtbank in Assen in eerste instantie tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld. De rechters gingen er vanuit dat hij de vrouw in een opwelling aanviel. Het Hof dacht daar anders over en ging in hoger beroep.In hoger beroep werd W. veroordeeld tot vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij ging in cassatie, maar de Hoge Raad bevestigde het vonnis van de Hoge Raad.