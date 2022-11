Honderd Drentse boeren rond drinkwatergebieden mogen in 2023 al minder mest uitrijden

Zo'n honderd Drentse boeren, die in grondwaterbeschermingsgebieden zitten, mogen volgend jaar al een derde minder mest uitrijden. Voor andere boeren geldt een overgangsregeling van vier jaar. De EU-maatregel is bedoeld om te kwaliteit van het grondwater te garanderen, maar kan in de praktijk juist averechts werken.

Boeren mogen nu nog 230 of 250 kilogram dierlijke mest per hectare gebruiken als zij daarvoor een zogeheten derogatievergunning hebben. Voor andere landen geldt een norm van 170 kilogram dierlijke mest. Onlangs heeft Brussel een streep gehaald door dit voordeel voor Nederland.

Meerdere boeren benadeeld

Boer Gerben Vendrig uit Beilen zit in zo'n grondwaterbeschermingsgebied en mag volgens de EU-regels vanaf 1 januari al minder mest uitrijden. "We hebben jarenlang in allerlei projecten gezeten om verantwoord om te gaan met mest uitrijden in grondwaterbeschermingsgebieden. En met resultaat. En dan krijg je zoiets terug. Dat is gewoon zuur."

Volgens Ap van der Bas, adviseur mest en mineralen bij DLV Advies, treft de maatregel naar schatting zo'n honderd boeren in Drenthe. "Het gevolg is dat ze van 250 kilogram stikstof terug moeten naar 170 kilogram stikstof in een jaar. Terwijl het in andere gebieden veel geleidelijker wordt afgebouwd. Dus er wordt hier veel drastischer ingegrepen."

Grondwater niet vervuild

Doel van de maatregel is om de grondwaterkwaliteit te waarborgen. De landelijke norm is 50 milligram nitraat per liter drinkwater. Terwijl een put bij het land van Vendrig maar een halve milligram per liter meet, oftewel heel ver onder norm.

"De waterkwaliteit wordt al jaren door de provincie gemonitord en is gewoon goed. Wij zitten in een gebied met hoofdzakelijk grasland en de eigenschap van gras is dat het heel efficiënt met mest omgaat. Je hebt onder grasland bijna geen uitspoeling van nitraat", aldus Vendrig.