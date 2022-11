Renate Zuiker lijsttrekker Partij voor de Dieren Drenthe

Renate Zuiker is de nummer één op de lijst voor de Partij voor de Dieren (PvdD) tijdens de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar maart. Zuiker is sinds 2021 Statenlid en fractievoorzitter.

De nummer twee op de lijst is Siska Peeks. Zij begon in 2019 als commissielid in Provinciale Staten en is sinds 2021 fractiemedewerker. De top drie wordt gecompleteerd door Jur Faber. Hij is sinds 2020 actief lid van de PvdD.