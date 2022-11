Vrachtwagenchauffeur uit Klazienaveen gewond bij ongeluk op A7

Een vrachtwagenchauffeur uit Klazienaveen is vanochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de A7. Rond 9.15 uur botsten twee vrachtwagens op elkaar tussen Scharmer en Harkstede.

Het ongeluk gebeurde in een file, die werd veroorzaakt door een eerder ongeval. De 33-jarige chauffeur zat bekneld. Hij is nu naar een ziekenhuis gebracht. De Klazienavener is de enige gewonde.