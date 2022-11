Oprichter eerste Evangelische Boekwinkel Emmen krijgt Koninklijke onderscheiding

Wim Dam (80) heeft vandaag een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Eric van Oosterhout. Dam heeft een belangrijke rol gespeeld in de oprichting van stichting Sola Scriptura (uitgever van gereformeerde boeken) en de eerste Evangelische Boekwinkel in Emmen. Ook was hij jarenlang voorzitter en penningmeester van de stichting.