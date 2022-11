Afscheid met gouden randje: lintje voor dorpsvoorzitter Rikus Haasken

Van Gogh Huis

Ook was Haasken volop betrokken bij de oprichting van het Van Gogh Huis. Hier kunnen bezoekers onder meer een kijkje nemen in de kamer waar Vincent van Gogh enkele maanden in het najaar van 1883 verbleef.

Van Oosterhout bestempelde Haasken verder als een echte verbinder, die goede contacten met de provincie, gemeente en andere dorpsbesturen heeft onderhouden. Dat allemaal in het belang van het dorp zelf. Al dat vrijwilligerswerk, want dat was het, mocht niet onopgemerkt gebleven. Met een lintje dus als resultaat.

Boer

Haasken, die van niets wist, is er zelf even sprakeloos van, meldt hij ineens op het podium van De Veurkamer staat. "Ik heb dit werk altijd met veel plezier gedaan", vertelt hij. "Ik vind het ook leuk om met mensen in contact te komen. Als boer spreek je niet veel anderen, op een vertegenwoordiger na dan", grapte hij. Op bescheiden wijze besluit hij dat het allemaal niet gehoeven had, maar zijn brede lach verraadt dat hij best trots is op de onderscheiding.