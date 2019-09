Astron meet ruis windmolen: ‘We laten de data spreken’

Vandaag is Astron begonnen met het verzamelen van de eerste data. Via de eigen antennes van de Lofar-telescoop tussen Buinen en Exloo wordt in kaart gebracht voor hoeveel elektromagnetische straling de windmolen zorgt.Michiel Brentjens van Astron kijkt bij een antenne in oostelijke richting. “De windmolen staat hemelsbreed op zo’n vier kilometer afstand. En hij is hoog. Dat maakt dat er zeker effecten zijn. Maar elk elektrisch apparaat geeft ruis op onze metingen. De vraag is of het binnen de afspraken blijft van het convenant tussen Astron en het windpark.”Brentjens erkent dat de metingen belangrijk zijn, niet alleen voor de werking van ‘zijn’ telescoop, de gevoeligste ter wereld op deze golflengte, maar ook voor het windpark. Pas als de ruis van de eerste windmolen binnen de bandbreedte valt, mogen de overige 44 windmolens van het park gebouwd worden. "We kijken er met een open blik naar en laten het de data aan ons vertellen”, zegt de radiosterrendeskundige.Om de onafhankelijkheid van de metingen te waarborgen is er ook een vertegenwoordiger van Agentschap Telecom aanwezig.Even achter de windmolen bij 1e Exloërmond staat een honderd meter hoge kraan, met bovenin een antenne. Die dient als referentie en zendt een flinke bak ruis uit. Andere medewerkers meten met een antenne of die zender inderdaad aan staat. Zo kan vergeleken worden wat de windmolen aan ruis produceert.Het duurt nog maanden voor de uitkomsten naar buiten komen. Alle partijen moeten het eerst eens zijn over de uitvoering en uitkomsten. Als de windmolen onverhoopt toch te veel storing veroorzaakt kunnen er nog technische aanpassingen komen.In het uiterste geval kan Astron de verdere uitbouw van het windpark blokkeren, maar dat is een scenario waar geen van de betrokken partijen vanuit gaat. Windpark Drentse Monden Oostermoer heeft leverancier Nordex gevraagd een windturbine te ontwerpen die maar minimaal elektromagnetische ruis veroorzaakt.