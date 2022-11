Taakstraf voor het doodrijden van bejaarde man

Een 24-jarige man uit Hoogeveen die in november 2020 in zijn woonplaats een 78-jarige man doodreed, is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. Hij mag daarnaast twaalf maanden niet achter het stuur.

De beginnende bestuurder reed te hard over de Lomanlaan en lette niet op. Hij verkeerde onder invloed van cannabis en drank. Bovendien had hij onvoldoende aandacht voor de weg en het verkeer om hem heen. Volgens de rechter was hij 'aanmerkelijk onvoorzichtig'. Dat het slachtoffer voorrang had moeten geven doet daaraan niets af.