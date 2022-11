40 uur taakstraf voor aanknopen seksuele relatie met tbs'er

Een 34-jarige psychologe uit Assen heeft een taakstraf van 40 uur gekregen omdat ze een seksuele relatie had met een tbs'er die aan haar zorg was toevertrouwd. Ze werkte destijds in de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) in Assen.

De rechtbank ging niet mee in de eis van het Openbaar Ministerie dat ze drie jaar uit haar beroep gezet zou moeten worden. In januari buigt het medisch tuchtcollege zich nog over de zaak.

De therapeute heeft, aldus de rechtbank, onprofessioneel gehandeld door een seksuele relatie aan te gaan met haar patiënt. De therapeute beriep zich op psychische overmacht. Ze zegt meerdere keren bedreigd en mishandeld te zijn en was doodsbang voor de tbs'er. Om hem gunstig te stemmen en om te voorkomen dat hij haar of haar dierbaren iets aan zou doen, had ze naar eigen zeggen tweehonderd keer seks met de man. Dat gebeurde tussen 1 augustus 2019 tot in 2020. Ze werd zwanger van hem. Die zwangerschap heeft ze beëindigd.

'Niet aannemelijk'

De rechtbank vindt dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat er sprake was van dwang waartegen de verdachte geen weerstand kon bieden. Er was sprake van een zogeheten wederkerige relatie, waarin de vrouw ook af en toe het initiatief nam. Dat bleek uit het dossier en tijdens de zitting van twee weken geleden, stelt de rechtbank.