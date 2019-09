Bertus Folkertsma plaatst zich niet voor roemruchte TT op Man

"Ik ben wel teleurgesteld dat het niet gelukt is. Ik had mezelf wel hoger ingeschat. Ik heb mezelf met een dikke minuut verbeterd, maar dat is niet genoeg. Er moet nóg anderhalve minuut af. En zolang er nog verbetering in zit, ga ik door", zegt Folkertsma die afgelopen nacht weer thuisgekomen is.De omstandigheden waren dit jaar niet makkelijk op het 62 kilometer lange stratencircuit. "De eerste trainingsweek is volledig verregend. In de tweede week was het beter. Maar officiële races gaan normaal over vier rondes. Dit jaar werden ze ingekort tot drie rondes omdat het hele programma was vertraagd door de regen. In m'n eerste jaar heb ik bijvoorbeeld dertig rondes gereden. Dit jaar maar zeventien", verklaart FolkertsmaToch denkt hij dat de TT op Man voor hem haalbaar is. "Ik moet nog vaker naar de zesde versnelling durven schakelen. Qua snelheid kan ik wel aanpikken bij een coureur die voor me rijdt, maar dan weet je niet precies wat er op je afkomt als je heel dicht achter iemand rijdt. Dat kan eigenlijk alleen maar als je genoeg circuitkennis hebt. En daar ontbreekt het bij mij nog aan. Ik rij daar maar één keer per jaar. Eigenlijk zou ik meer wedstrijden op stratencircuits in Engeland of Ierland moeten rijden. Dat lijkt er nog het meest op. Maar dat kost veel geld. Als we onze jaarplanning gaan maken, moet ik kijken wat er mogelijk is", besluit Folkertsma.Vorig jaar was het avontuur voor de Assenaar overigens al na anderhalve ronde voorbij. Bij een crash brak hij z'n schouder.In de ruim honderd jaar dat er op het eiland geracet wordt kwamen al meer dan 250 coureurs om het leven. Bij de editie van dit jaar was één dodelijk slachtoffer te betreuren en raakten drie collega's zwaar gewond.