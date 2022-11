Deze geboren en getogen Emmenaar is trots en durft dat hardop te zeggen

En ook al zit het niet in de volksaard, toch kan een Drent ook trots zijn. Zoals ik eerder schreef: ik was het vanochtend vroeg in de auto. Want de ruimte, het groen, de schone lucht; Emmen scoort er goed op en dat is iets om trots op te zijn. Op straat in de stad merkte ik het ook aan de mensen die wij tijdens het opnemen van een reportage ernaar vroegen.