Hoogeveen wil 1,6 miljoen euro inzetten vanwege inflatie en stijgende energieprijzen

Met één miljoen euro kunnen 770 aanvragen worden afgehandeld, zegt de gemeente. De verwachting is dat het aantal groeit naar 1300 door de verruiming. Mocht dat gebeuren, dat wordt het totale budget met 90.000 euro overschreden. "Dit risico wil het college gezien de situatie dragen", is te lezen in het voorstel.

Voor inwoners die financieel ernstig in de problemen komen als gevolg van de inflatie en energieprijzen, wordt een maatwerkfonds opgericht. Daarmee wil de gemeente per geval uitzoeken hoe een inwoner het beste hulp kan krijgen als hij of zij financieel in de knel zit.