Golfclub Havelte viert jubileum in traditionele golfkleding

De golfclub bezat bij de oprichting in 1986 vijf holes. Later had de club er negen en in 1994, toen de A-status werd behaald kon er op achttien holes gegolfd worden."Het idee was om het jubileum te vieren met een bijzonder evenement. We houden vandaag een golfwedstrijd voor de leden", vertelt Johan van Teeffelen. "Maar niet een gewoon toernooi. De kleding die je draagt moet in de stijl van honderd jaar geleden zijn."Bij de themawedstrijd strijden deelnemers om meerdere prijzen. Naast de titel van beste golfer zijn er ook prijzen voor best geklede man en best geklede vrouw. Een speciale jury let op de overeenkomsten in de outfits met de kledingstijl van de jaren twintig van de vorige eeuw.De ouderwetse golfkleding van de deelnemers haal je niet zomaar even in de winkel. Ria Hassing zat vorige week achter de naaimachine om een rok te maken. "Hij zit goed met het golfen. Alleen het jasje zit wat strak, maar verder gaat het slaan prima."