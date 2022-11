Kledingbank Midden-Drenthe zoekt dringend nieuw onderkomen

De kledingbank aan de Omloop in Beilen heeft dringend een nieuw onderkomen nodig. Dat blijkt uit een oproep die het bestuur van de Adviesraad Minimabeleid Midden-Drenthe doet. In een brief noemt het bestuur de huidige locatie 'onwerkbaar' en 'ziekmakend'.

"Het is in de winter niet warm te krijgen en in de zomer is het er snikheet. Het dak lekt en kan niet gerepareerd worden, omdat er asbest op ligt. Door de lekkage is het er geregeld zo nat, dat de kleding er vochtig van wordt. Het stinkt en er is sprake van schimmelvorming", omschrijft het bestuur. Van de kledingbank maken ook inwoners uit andere gemeenten zoals Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze gebruik.

Gesprekken van acht jaar

Het bestuur hoopt vooral dat de gemeente Midden-Drenthe snel in actie komt voor de vrijwilligers die er werken en de bezoekers die er komen. Over de situatie worden dan ook al acht jaar gesprekken gevoerd. "Wij ervaren goede intenties van de gemeente bij het zoeken naar een oplossing voor huisvesting op een andere locatie. Er wordt gezocht naar een leegstaande ruimte die daarvoor geschikt is of gemaakt kan worden. Telkens blijkt dat er niet te zijn."

Dat terwijl de urgentie in deze tijd alleen maar duidelijker wordt. "Inwoners met een laag inkomen kunnen er terecht voor kleding, huishoudelijke artikelen en speelgoed", staat in de brief. "Bij de inrichting van de opvanglocaties kon een beroep gedaan worden op de voorraad huishoudelijke artikelen en beddengoed. Voor wat niet op voorraad was, werden inzamelacties georganiseerd, zoals in eerste instantie voor dertig bedden."

Alternatieven verkennen