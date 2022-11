Harry Veenstra verzamelt al tientallen jaren de hitlijsten

Kasten vol met hitlijsten en stapels billboards. De vloer van de zolder moest er zelfs extra voor worden versterkt. "Je moet wel zeker weten dat de constructie het gewicht kan dragen." Het is dan ook geen kleine verzameling die Harry Veenstra op zijn zolder in Emmen heeft liggen. Sinds 1974 verzamelt hij de muziekhitlijsten.

De verzameling begon in oktober 1974. "Toen ben ik een platenzaak in Emmen binnengelopen en heb ik de eerste opgehaald", vertelt hij over het begin van zijn verzameling. Nu, bijna vijftig jaar later, heeft hij bijna alle jaargangen compleet. "Het is een prachtige verzameling, al gaat het speciale er wel een klein beetje af."