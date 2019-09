Passagiers lopen straks onder een dak van zonnepanelen naar vliegtuig

Het gaat om een overkapping waar zowel de aankomende als vertrekkende passagiers onderdoor lopen. "We kunnen deze stromen van passagiers nu ook scheiden", vertelt havenmeester Onno de Jong van de luchthaven. "En zo kunnen we vluchten ook sneller afhandelen."Voor zover bekend is de Drentse luchthaven de eerste die zo'n overkapping heeft. Het dak is in totaal zo'n 525 meter lang met daarop 1.826 zonnepanelen. "En dat is goed voor 500.000 kilowattuur", volgens Maarten de Groot van GroenLeven uit Heerenveen. Behalve de overkapping is dat bedrijf ook verantwoordelijk voor het zonnepark op de luchthaven.Volgens De Jong is met dit project het eigen energiegebruik van de luchthaven afgedekt. Er is nog wel een hobbel te nemen, volgens de havenmeester. "We moeten een aansluiting maken op het stroomnet. En dat doen we door een kabel onder de gebouwen van de luchthaven door te boren en op het terrein buiten de luchthaven aan te sluiten."Dan is er nog iets waar de luchthaven aan wil werken. En dat zijn oplaadpunten voor elektrische vliegtuigen. "Je kan al elektrisch vliegen en dat wordt in de toekomst alleen maar meer. Je moet je voorstellen dat je voor deze vliegtuigen laadpunten moet hebben. Daar gaan we straks ook mee bezig."Echt eenvoudig is het niet om de overkapping op de luchthaven aan te leggen. "Je hebt toch te maken met een luchthaven die open is als we hier aan het werk zijn", zo zegt Maarten de Groot van GroenLeven. "Daar houden we rekening mee. Bovendien moet de constructie ook zo zijn dat het de kracht van vliegtuigmotoren kan weerstaan."GroenLeven is op het terrein van de luchthaven op dit moment bezig met de aanleg van een groot zonnepark. Goed voor energie voor 6.200 huishoudens. De verwachting is dat het zonnepark en de overkapping half oktober klaar zijn.