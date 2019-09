'Woningcorporatie Lefier wil af van 55 banen'

Het gaat volgens FNV om de banen van de verhuurmakelaars en bouwkundig verhuurmakelaars. In ieder geval op 1 januari 2020 moet de reorganisatie van Lefier, met een vestiging in Emmen, voltooid zijn."In 2013 heeft Lefier een reorganisatie doorgevoerd die tot 2016 heeft geduurd. Daarna zou Lefier zich op een natuurlijke manier op de toekomst voorbereiden. Het management heeft nu alleen de doelstellingen niet gehaald en nu gaan ze ineens rigoureus te werk", stelt Pieter Beuzenberg van de FNV.Doordat het management volgens de FNV geen goed werk heeft geleverd, zouden er nu dus banen verdwijnen. Daar is de vakbond het niet mee eens. Beuzenberg: "Mensen kunnen zich niet meer voorbereiden op hun toekomst. Dit is een vrij specifieke functie, dus je moet mensen de tijd en gelegenheid geven zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt."Merkwaardig vindt de vakbond het voornemen van Lefier om mensen eerst te vertellen dat ze hun baan kwijtraken, om daarna nog met een deel van diezelfde mensen te werken aan de toekomst van de wooncorporatie. "Als mij verteld wordt dat ik ontslagen zou worden, dan lijkt het me niet dat ik nog gemotiveerd zou zijn", zegt Beuzenberg.De FNV hoopt dat de medewerkers wiens baan op de tocht staan op een andere manier aan de slag kunnen bij Lefier. Het is volgens de vakbond niet voor te stellen dat er zonder die 55 mensen nog normale bedrijfsvoering plaats kan vinden. "Het kan ook niet zo zijn dat er aan de ene kant mensen uit gaan en aan de andere kant weer nieuwe mensen aangenomen worden."De wooncorporatie is volgens de vakbond altijd bereid geweest om te praten en een sociaal plan op te stellen, maar daar wil de FNV voorlopig niet aan. "We willen geen plan maken als niet bekend is wat daar de consequenties van zijn. Wij vinden het te snel gaan en denken niet dat de organisatie er klaar voor is", aldus de FNV.De FNV en haar leden wachten eerst af of Lefier op een geplande informatiebijeenkomst aankomende donderdag nog met een goede onderbouwing komt. Beuzenberg: "Maar wat onze leden raakt, is dat de functie ineens ophoudt. Het voelt net of ze er niet meer toe doen."